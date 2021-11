Quel prix pour le sapin de Noël cette année ?

Young man with fir tree on his shoulder near the wall © Tous droits réservés

Anthony Steenhout , vendeur chez Oh Green , constate qu'avec le Covid, les gens passent plus de temps chez eux, et ont tendance à commencer la décoration de Noël plus tôt. La question qu'on se pose alors: un sapin acheté aujourd'hui, aura-t-il encore des aiguilles le 24 décembre ? "L'idéal, c'est de le laisser un peu à l'extérieur avant de le rentrer. Ainsi, on peut le conserver jusque début janvier sans qu'il ne perde ses aiguilles", conseille Anthony. Le premier prix dans cette jardinierie : 16,99 euros pour un épicéa. Pour un Nordmann, vous débourserez 29,99 euros pour un arbre d'1m25-1m50 environ. Un autre un peu plus grand et touffu, coûte également 29,99 euros .

Cette entreprise propose uniquement de la vente en ligne : elle fournit les hôtels, les magasins, et les particiliers, arbres décorés ou non. Le premier prix : 54 euros, comme l'an dernier. livraison comprise. Ils proposent à 88 euros "le sapin moyen entre 1m75 et 2 mètres, un peu plus grand que la taille humaine. Il est assez imposant dans un foyer. Les gens aiment beaucoup ce type de sapin... sur son socle", commente David Hekkers, responsable vente et communication Sapins.be. Il y a une service client derrière. Ils s'assurent que le sapin soit livré en 24 heures sur Bruxelles et entre 24 et 48 heures pour le reste de la Belgique. Par ailleurs, "Pour le Nordmann, on a un partenariat avec Reforest'Action. Pour chaque arbre acheté, on replante un arbre."