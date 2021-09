Quel premier smartphone acheter à mon ado ?

Low section of teenage boys and girl using smart phone while sitting at park © Tous droits réservés

La rentrée des classes, et plus particulièrement en première année du secondaire, est souvent le moment choisi par les parents pour équiper leur enfant d’un téléphone portable. Bien souvent un smartphone. Depuis quelques années, les enfants reçoivent un appareil de plus en plus tôt. Une bonne batterie, et donc une autonomie importante, est un critère de choix pour les enfants.

Lequel choisir ?

"La moyenne d’âge est entre 10 et 12 ans. Quand les enfants entrent en secondaire, les parents ne vont plus les conduire, les enfants prennent le bus, le vélo. Ça donne un sentiment de sécurité", observe Janick De Saedeleer, porte-parole de Media Markt. Ils jouent, vont sur les réseaux sociaux, c’est plus important que de téléphoner ! "Quand on appelle les enfants, en général ils ne répondent pas ! Pourtant, ils l’ont en main toute la journée", ironise la porte-parole. "Ils jouent, vont sur les réseaux sociaux, c’est plus important que de téléphoner !" Une bonne batterie, et donc une autonomie importante, est un critère de choix pour les enfants. Une optique haut de gamme sera moins importante que pour un adulte. Les jeunes ados feront quantité de photos et de vidéos, mais ils seront rarement amenés à les développer. La course aux pixels que se lancent les constructeurs ne doit pas forcément influencer votre choix pour un premier appareil.

Quel budget ?

Les enfants devront gérer, peut-être pour la première fois, un appareil coûteux. Mais un enfant reste un enfant… Le risque de le laisser tomber ou de le perdre est élevé. Mieux vaut peut-être opter pour un téléphone à prix raisonnable. D’autant plus que des modèles performants sont disponibles à prix abordables. Si nous avons tous en tête la marque à la pomme lorsque l’on évoque les smartphones, il existe pléthore de concurrents sur le marché, avec des prix bien moins élevés, nous assure Maxime Carpreau, vendeur chez Proximus. "Il y a beaucoup d’autres marques qui proposent maintenant de très bons téléphones, beaucoup moins connus sur le marché. On est là pour les montrer, évidemment !"

Une deuxième vie pour son ancien appareil

Il n’est pas rare de trouver dans nos tiroirs un téléphone oublié, pour cause de batterie fatiguée. Parce qu’il demande d’être rechargé trop régulièrement, parce que le modèle est dépassé… Pourquoi ne pas le réparer pour lui offrir une seconde jeunesse ? Ça dépend des modèles, mais ça coûte entre 20 et 40 euros. Et jusqu’à 60, sur certains modèles récents. Près de Mons, Antoine Rousman est un passionné. Pour quelques dizaines d’euros, le gérant de MonkeyMobile remplace une batterie en un rien de temps. "Ça va me prendre 6 - 7 minutes. Ça dépend des modèles, mais ça coûte entre 20 et 40 euros. Et jusqu’à 60, sur certains modèles récents. Pour ce prix, vous évitez de jeter un appareil et d’en acheter un neuf."

Et pourquoi pas un téléphone reconditionné ?

Vous souhaitez un téléphone haut de gamme, récent, mais à moindre prix ? Le téléphone reconditionné est peut-être la bonne option ! Il peut s’agir de modèles d’exposition, ou le plus souvent, de retours pour un problème technique. Le téléphone est alors ouvert pour subir un véritable "check-up". Il n’est donc pas neuf, mais s’en rapproche fortement. Les appareils sont réparés, réinitialisés, testés… Un petit geste pour la planète, avec bien sûr une économie à la clé. Attention simplement à la garantie ! De nombreuses boutiques proposent ce type de smartphones, et, preuve que le reconditionné a le vent en poupe, même Proximus se lance sur le marché !

