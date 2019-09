Quel compte épargne choisir ?

Le belge est champion de l’épargne mais les taux sont bas : 0,11%. C’est le minimum légal belge et c’est le taux que proposent beaucoup de grandes banques classiques. Mais d’autres institutions financières sur le Net proposent un taux plus élevé. Oui, mais ces banques moins connues sont-elles fiables ? Et doit-on changer de banque ? On fait le point.

Malgré l’anémie qui frappe les taux d’intérêt, le Belge reste un fidèle épargnant. En juin dernier, la Banque nationale a fait les comptes : 265,8 milliards d’euros reposaient sur des livrets d’épargne. Les Belges ne mettent tout de même l’entièreté leur argent sur des livrets d’épargne. Cela ne représente que 20% de leur patrimoine global. Il y a d’autres solutions pour l’épargne dont notamment le compte épargne. Certains rapportent du 0,11%, soit pas grand-chose, d’autres un peu plus. Mais lequel choisir ?

Nous avons décidé d’épargner 1 000 euros que nous voulons faire fructifier pendant minimum 3 ans. Pour ne pas se perdre dans les méandres des comptes épargnes existants, nous avons été sur le site internet du ministère des finances : Wikifin et en encodant nos données, nous avons la réponse. Deux comptes sortent du lot : le compte Fidelity de chez MeDirect et (le compte Vision + de la banque Santander). Nous épargnons 26 euros pour le premier, 24 euros pour le deuxième en trois ans.

Des banques en ligne fiables ?

Ces banques n’ont pas pignon sur rue et existent depuis peu en Belgique. Peu connues, elles offrent pourtant un taux plus élevé que le taux minimum légal en vigueur dans les grandes banques classiques. Comment font-elles ? Wim Wuyths de la Banque MeDirect Belgium qui compte 40.000 clients et gère 1,5 milliard d’euros d’épargne nous explique : " On est une banque en ligne à 100%. On n’a pas d’infrastructure à entretenir, on a moins de personnel. On a moins de frais et donc on peut donner plus d’avantages à nos clients." MeDirect propose un taux de base de 0.05% et 0.80% de fidélité. La banque Santander Consummer, un taux de base de 0.15% et 0.65% de fidélité. Lequel des deux est au final le plus intéressant ? Nicolas Clays, Coordinateur de Test Achats Invest estime qu’il faut privilégier le taux de base plus élevé : " Dans ce cas-ci c’est le compte Vision plus de la banque Santander car il n’est pas toujours facile de se rappeler la date du dépôt pour profiter du taux de fidélité annuel."

Fiables ?

Ces deux banques sont reconnues par la FSMA, l’autorité des services et marchés financiers belges et sont donc fiables. De plus, votre épargne est garantie jusqu’à 100.000 euros par institution (pas par compte). Cette garantie est organisée par le Fond de protection belge ou par un système de garantie étranger en fonction de la nationalité de la banque. La banque MeDirect d’origine maltaise est devenue une banque belge depuis 2014. La banque Santander Consumer est espagnole. C’est donc le cas. Ce qui est une garantie supplémentaire.

Pourquoi des taux si faibles ?

Nicolas Clays confirme que "les comptes épargnes ont la cote car ils rassurent mais que les intérêts perçus ne compensent même pas l’inflation, estimée environ à 2% par le Bureau fédéral du Plan. Donc, placer son argent sur un compte d’épargne fait perdre un peu de son pouvoir d’achat. Et dites-vous bien que cela ne risque pas de s’arranger. Les banques imputent la faute aux taux du marché qui restent pour l’heure historiquement faibles. Elles mettent aussi en avant que des taux d’intérêt plus élevés pour l’épargnant mettraient en péril leurs bénéfices. Force est pourtant de constater qu’elles vont encore octroyer cette année de plantureux dividendes à leurs actionnaires. Or, il suffirait d’un tout petit geste pour améliorer sensiblement le sort des épargnants, sans pour autant pénaliser trop lourdement les actionnaires." Mais cela ne semble pas aller dans cette direction. Et puis sachez que vous ne devez pas changer de banque si vous ouvrez un compte épargne dans une autre banque. Que du contraire, vous pouvez, en ouvrir autant que vous voulez ! A chacun de faire son marché et de choisir où placer son épargne.