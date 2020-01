Quel assistant vocal est le plus efficace ?

Qui de Siri, Google ou Alexa d'Amazon est le plus efficace pour vous aider dans votre quotidien ? Nous leur avons posé une série de questions et nous avons analysé la qualité de leur réponse.

Les assistants vocaux font de plus en plus partie de notre quotidien pour demander son chemin, une recette, le temps qu’il fait… Notre équipe a testé trois assistants vocaux : Google, Siri d’Apple et Alexa d’Amazon. Nous leur avons posé une série de questions et nous avons analysé la qualité de leur réponse.

Premier constat : Pour les questions de localisation et de pratique, ces assistants vocaux se débrouillent assez bien. À la question " Quelle cuisson pour un œuf dur ? ", Alexa d’Amazon répond précisément : " Pour réussir un œuf dur, mettez à chauffer une casserole d’eau, plongez l’œuf délicatement dans l’eau bouillante et faites-le cuire pendant 10 minutes. " Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.