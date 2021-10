Que reste-t-il dans les rayons pour fêter Halloween ?

Les costumes et déguisements complets sont difficiles à trouver pour la fête d'Halloween, constate Françoise Walravens. La production n'a pas suivi pendant la pandémie. Pour les accessoires et la déco, par contre, on peut encore trouver son bonheur. Cet automne, il faudra donc jouer la débrouille!

Halloween: costumes introuvables? - On n'est pas des pigeons (143/183) - 29/10/2021 Les costumes et déguisements complets sont difficiles à trouver pour la fête d'Halloween, constate Françoise Walravens. La production n'a pas suivi pendant la pandémie. Pour les accessoires et la déco, par contre, on peut encore trouver son bonheur. Cet automne, il faudra donc jouer la débrouille!

C’est la razzia partout ! Supermarchés et magasins spécialisés tirent la langue. Que pouvons-nous trouver encore à quelques jours d’Halloween ?

Pour les enfants

Au Cora de Woluwé, les clients sont "effrayés" : " il n’y a plus rien, je vais devoir aller dans un magasin spécialisé", explique cette jeune maman qui est prête à payer 30 euros pour les déguisements de chacune de ses 3 filles. Son budget est de 100, 120 euros cette année. Pareil pour ce jeune homme qui cherche des déguisements pour ses petites sœurs. Mais il ne comprend pas pourquoi les robes de princesse se trouvent dans ce rayon : " Ils se sont trompés, c’est pour le carnaval ! " Une autre dame, elle trouve cela plutôt bien : "Halloween fait peur aux plus petits, l’important est de se déguiser et puis, on ne doit pas parler de la mort toujours avec tristesse non plus. "

Pour les adultes

Pour les adultes, on grince moins des dents, il y a encore des déguisements. Comptez 19,99€ pour le moins chers, 29,99€ pour les plus chers. Des masques, il y en a à 6,99, 12,99€, etc. Pour les accessoires et la décoration, on a encore l’embarras du choix, mais les prix sont plus élevés. Mais là, on peut encore trouver son bonheur.

Dans les magasins spécialisés

Au Palais des Cotillons situé à un jet de pierre de la Grand-place de Bruxelles depuis 1912, les rayons sont aussi peu remplis. Surtout pour les enfants : il ne reste que quelques tailles. Un costume pour bébé d'un an. Peu de costumes dans le thème d’Halloween. Surtout des super-héros. Ce qui ne choque pas cette maman : " Ce n’est pas grave, pour les petits, l’important est de se déguiser."

Une nouvelle tendance se dessine: customiser

Les autres années, le magasin était beaucoup mieux approvisionné. La production a été ralentie, voire stoppée ces 18 derniers mois, les transporteurs travaillent au ralenti. Cet automne, c’est très difficile, explique Alexandre Portal, administrateur au Palais des Cotillons . " La production a été ralentie, voire stoppée ces 18 derniers mois, les transporteurs travaillent au ralenti. Nous n’avons donc pas assez de marchandises pour toutes les demandes des clients. On va faire avec ce qui nous reste jusqu’à ce dimanche inclus." On va faire avec ce qui nous reste jusqu’à ce dimanche inclus. Mais ici, on constate une nouvelle tendance la débrouille. Prendre un vêtement, style un vieux t-shirt et de le customiser avec du sang, des trous et puis, ils ajoutent un accessoire, peut-être même plus qualitatif, qu’ils vont utiliser plusieurs années de suite. " On le remarque depuis quelque temps et on pousse aussi nos clients vers cela : prendre un vêtement, style un vieux t-shirt et de le customiser avec du sang, des trous et puis, ils ajoutent un accessoire, peut-être même plus qualitatif, qu’ils vont utiliser plusieurs années de suite. Ou le prêter à des membres de leur famille au lieu d’acheter un costume complet."

Si les déguisements sont plus chers que dans une grande surface. Nous avons trouvé des prix raisonnables comme cette cape de dragon à 19 € . Sinon, comptez entre 25 et 50€, un costume pour enfant sans accessoire. Les mois d’octobre, novembre et décembre, nous faisons 45% de notre chiffre d’affaires annuel. "Halloween est une période plus intense aujourd’hui que celle du carnaval. Les mois d’octobre, novembre et décembre, nous faisons 45% de notre chiffre d’affaires annuel", souligne l’administrateur du Palais des Cotillons. Cette année sera sans doute différente. C'est la soupe à la grimace aussi dans ce secteur.

