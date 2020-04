Plus

Quoi de mieux qu’un bon livre pour passer le temps et vivre des aventures par le pouvoir de la pensée… Oui mais qu’est-ce qui marche quand rien ne marche ? Avec la fermeture des librairies décidée le 16 mars, le monde du livre a vu sa chaîne se gripper. De quoi inquiéter ceux qui en vivent, notamment en Belgique où Laurent de Sutter et Caroline Lamarche ont écrit récemment une lettre ouverte pour réclamer une attention de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant les auteurs et autrices.



Un contexte difficile qui n’empêche pas certains libraires d’entrer en résistance, avec la vente par livraison, histoire de respecter les règles sanitaires et de répondre à la demande. Mais quelle demande ? Voici les trois tendances qui se dégagent aujourd’hui…

Littérature Jeunesse Que lisent les Belges durant le confinement ? - © Fabio Principe / EyeEm - Getty Images/EyeEm Chez Filigranes à Bruxelles, le gérant Marc Filipson a pu établir une liste des titres les plus achetés depuis le début du confinement. Parmi eux, on trouve Occupé, la collection complète d’Harry Potter, Le journal d’un dégonflé ou encore Sam et Julie apprennent à lire... Gros succès aussi pour les mangas qui ont été dévalisés. Dans le Brabant wallon, la librairie Graffiti remarque également une forte demande en parascolaire, bandes dessinées et livres pour les tous petits comme les plus grands, de 6 mois à 18 ans. Et c’est le même constat à Liège où la librairie Pax propose une livraison depuis le 27 avril.

Romans Que lisent les Belges durant le confinement ? - © Oliver Rossi - Getty Images Que lisent les Belges durant le confinement ? - © 10'000 Hours - Getty Images Ici, trois genres sortent du lot, toutes librairies confondues : les classiques, les contemporains et la littérature feel-good. On commence par les classiques : Avec deux titres très vite partis chez Filigranes : " La peste " d’Albert Camus et " Les raisins de la colère " de John Steinbeck. " Ils sont actuellement en rupture de stock, précise Marc Filipson. On en a vendu des centaines au tout début du confinement ".Même son de cloche chez Graffiti qui n’a plus " La Peste " en rayon actuellement et qui a aussi vu un autre auteur s’arracher… " A la recherche du temps perdu " de Marcel Proust a été fort demandé, explique la gérante Véronique Symons. C’est une œuvre importante qui peut occuper de nombreuses journées ". Côté romans contemporains : Deux livres sont souvent sollicités à la librairie Pax : " La nuit atlantique " d’Anne-Marie Garat et " Etés anglais " d’Elizabeth Jane Howard. Chez Graffiti, les nouveautés de la rentrée de janvier ont repris des couleurs avec le confinement : " Le pays des autres " de Leïla Slimani, " Le consentement " de Vanessa Springora et " Miroir de nos peines " de Pierre Lemaître sont principalement choisis. Une bonne nouvelle pour ce dernier, lauréat du Prix Goncourt 2013, qui cartonne également chez Filigranes. Mais ce n’est pas le seul. Tout Karine Tuil est parti. Reste la littérature feel-good : En bonne place des ventes par livraison, " Il ne faut pas miser sur les livres parlant de confinement. Aujourd’hui, les gens veulent se détendre, dit Marc Filipson de chez Filigranes. La saga " Les sept sœurs " de Lucinda Riley marche super bien. Julien Sandrel et Aurélie Valognes aussi ". A cela s’ajoute Virginie Grimaldi et Guillaume Musso chez Graffiti. A noter, les coups de cœur libraires se vendent mieux que les autres, signe que les lecteurs aiment encore être conseillés.

Vie pratique Filigranes constate une demande importante en ce qui concerne la permaculture et le jardinage, le stretching ainsi que les livres de cuisine d’Ottolenghi ou " Le chant du pain " de Paul Magnette. " Au rayon plaisir, on a pas mal vendu " Jouissance club, une cartographie du plaisir ", ajoute Marc Filipson. Par contre, rien du côté des guides touristiques, mais on s’y attendait ".

