Que faire quand les agences bancaires ferment et que l'on est non connecté ?

Comment faire sans agence bancaire? - On n'est pas des pigeons (129/183) - 11/10/2021 La banque devient de plus en plus numérique, ce qui veut dire aussi qu'il y a de moins en moins d'agences bancaires. Les agences bancaires disparaissent et, avec elles, le self-banking, les distributeurs de cash, les conseils à la clientèle aux guichets, les extraits en papier etc...Mais, comme le précise Bernadette Goffinet, si la digitalisation est irréversible, les banques devraient toujours servir les clients "non-connectés" avec le tout nouveau SBU, le service bancaire universel qui aura un coût plafonné à 60 euros par an. Cela étant, les banques n'évoluent pas toutes à la même vitesse...