Que faire avec les poubelles pour éviter les asticots?

Aujourd'hui, Hubert parle des poubelles qui posent quelques problèmes à beaucoup de personnes... Sachez tout d'abord que ce n'est pas du tout une question de propreté. En été quand il fait très chaud, cela arrive très souvent. Les asticots ce sont des œufs de mouche de couleur blanchâtre qui mesurent un millimètre. Après 8 à 20 heures, ils éclosent et deviennent asticots. Donc cela peut aller très vite. Les mouches pondent leurs œufs dans des endroit confinés et dans les matières organiques chaudes et humides comme les déchets en décomposition. L'endroit idéal : l'intérieur d'une poubelle en été.

Huile essentielle de menthe, eucalyptus et laurier

Et hélas pour une fois, le bicarbonate ne sert pas à grand chose. Certains enduisent les parois de la poubelle d'huile essentielle de menthe, réputée répulsive pour les asticots. On peut aussi utiliser de l'eucalyptus, du laurier ou de la menthe comme répulsifs. Les mouches et leurs larves détestent l'odeur de ces plantes. Broyez quelques feuilles sèches et dispersez-les soit autour de votre poubelle, soit à l'intérieur… ou les deux.

Ce n'est pas très pratique car il faut recommencer souvent et puis l'effet n'est pas garanti. C'est surtout sur les restes de viandes et de poissons ou de charcuterie que les mouche auront tendance à pondre. Donc avant de les mettre à la grande poubelle, mettez-les dans des boites hermétiques ou dans des petits sacs plastique bien fermés. Vous les jetterez au dernier moment dans la poubelle. Quand il y a des asticots cela pue souvent mais n'amène pas de maladie. Pour nettoyer la poubelle : eau bouillante et javel.

Poubelle en hauteur, vinaigre, répulsif

Autre problème, les poubelles attirent aussi d'autres animaux qui les déchirent et répandent les détritus partout... Contre cela, il y a le système D : pendre ou mettre le sac poubelle en hauteur. Ou alors remède de grand-mère : Vaporiser le sac poubelle avec du vinaigre, c'est le moins cher. Il existe aussi des sprays répulsifs contre les chats et les chiens. C'est plus cher, +/-12 euros. Troisième solution : l'appareil à ultrasons qui éloigne les animaux. Comptez tout de même 45 euros. Enfin, la solution la plus répandue : la poubelle en plastique.

Nous avons testé ces procédés dans une précédente émission. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Le sac imbibé de vinaigre est légèrement rongé. Pas de problème par contre pour le sac aspergé de répulsif ni celui équipé d'un système à ultrasons. Enfin, la poubelle placée dans une corbeille en plastique est intacte.

En fait il y a des dizaines de trucs, certains mettent du poivre, d'autres utilisent un déodorant bon marché...