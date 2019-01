Que deviennent les déchets alimentaires ?

Sa tournée a commencé aux petites heures du matin. Aujourd’hui, dans le camion de Christophe, deux compartiments. D’un côté les conteneurs avec les déchets ménagers, de l’autre, les sacs biodégradables. Ces sacs contiennent essentiellement des restes alimentaires mais pas seulement… « De la nourriture, des langes d’enfants, les branchages, les feuilles mortes, tout ce qui est biodégradable… ».

3 tonnes de poubelles biodégradables par tournée

Dans le village de Mazy, près de Gembloux, ces poubelles biodégradables pèsent lourd : trois tonnes par tournée. Et ce, grâce au conteneur à puce qui incite les habitants à réduire le poids de leurs déchets ménagers… « Au plus vous allez trier, au moins vous allez payer vos déchets ménagers. Puisque de plus en plus de communes passent au système à puce, donc vous payez le poids de vos déchets ménagers, de vos déchets résiduels, donc vous avez tout intérêt à trier un maximum pour payer un minimum », nous explique Christophe Dethier. Ces déchets partent ensuite pour le centre de biométhanisation de Tenneville, dans les Ardennes. Ils vont servir à fabriquer du compost, de l’électricité et de la chaleur.

De nombreux intrus dans les déchets organiques

Mais le processus de transformation va être solidement complexifié à cause des erreurs de tri. Sur un monticule précis, sont censés se retrouver uniquement des déchets organiques. Or, de nombreux intrus viennent jouer les trouble-fêtes… « On retrouve énormément de déchets type plastique dans les emballages ménagers qui n’ont rien à faire là-dedans, des canettes, des boîtes de conserve, des bouteilles en verre,… Et tout ça va poser problème tout au long du processus » précise Didier Lebon, Responsable de collecte. Les indésirables constituent 20% des déchets traités ici. Ce premier triage mécanique permet d’en éliminer une bonne partie. Et notamment des langes pour bébés qui sont pourtant admis dans les sacs biodégradables. « Une décision avait été prise il y a une vingtaine d’années de reprendre les langes de la matière organique, langes qui à l’époque étaient constitués de beaucoup plus de la matière organique qu’à présent. Aujourd’hui on sait qu’un lange est constitué à peu près de 100% de plastique. Donc une réflexion est menée en interne et qui vise à sortir le lange du flux de déchets organiques » ajoute-t-il.

Avant d’élaborer le compost, la matière va passer dans un tamis où de nombreux indésirables sont encore écartés. Le drame, c’est qu’au final, on trouve encore du plastique dans le compost… « Ici on voit des petits morceaux de plastique récupérés dans le compost. Les gens quand ils épluchent une pomme, généralement ils n’ont pas le réflexe d’enlever l’étiquette et de la mettre du bon côté au niveau du tri à la maison. Cette étiquette-là malheureusement on va la retrouver, elle va passer toutes les mailles du filet, et se retrouver dans le compost ici au final » précise à nouveau Didier Lebon.

C’est donc un compost avec des résidus de plastique qui va ensuite être répandu dans nos champs…