Quatre trucs et astuces simples pour bien choisir sa viande

Elle fait partie de notre menu. Chaque semaine, le Belge mange plus de 750g de viande. Soit environ 40 kg par an. Mais pour quelle qualité dans son assiette? Est-il vraiment capable de distinguer le bon du mauvais? Pour le savoir, On n'est pas des pigeons s'est adjoint les services de Thierry Depuydt, artisan boucher. Il propose quelques trucs simples pour choisir les bons morceaux dans les rayons des supermarchés.

1. La couleur Quelques trucs simples pour bien choisir sa viande - © Tous droits réservés Pour une même viande de bœuf vendue au même prix, ça vaut la peine de regarder la couleur. C'est un indice sur l'âge de l'animal: "Je privilégie la viande un peu plus rouge. Une viande plus foncée sera meilleure qu'une viande un peu plus claire", explique le professionnel. Nous avons visité trois enseignes (Cora, Delhaize et Colruyt). A chaque fois, on retrouve le même genre de produits dans les viandes d'origine belge. Du blanc bleu belge de prime jeunesse. "C'est du taurillon. Ce sont des bêtes très jeunes abattues entre 15 et 18 mois, découpées très rapidement et qui n'ont pas eu le temps de mûrir et d'intégrer tous les nutriments". C'est une réalité scientifique. La couleur de la viande est déterminée par la quantité de myoglobine. Dès qu'un animal atteint l'âge adulte, la concentration de myoglobine augmente et la chair devient rouge. Pour une même race, on choisira donc le morceau plus foncé. Si l'on met une viande de vache de minimum 3 ans d'âge à côté de celle d'un taurillon de 15 mois, la différence de couleur saute aux yeux

2. L'éclairage Quelques trucs simples pour bien choisir sa viande - © Tous droits réservés Quelques trucs simples pour bien choisir sa viande - © Tous droits réservés Quelques trucs simples pour bien choisir sa viande - © Tous droits réservés Pour donner une plus belle couleur à la viande, la grande distribution a pensé à tout. Elle utilise certains artifices:"Il y a des éclairages qui sont conçus pour la viande. Pour la rendre plus belle et plus rouge. C'est vrai que quand on sort la barquette du rayon, on voit une différence assez flagrante au niveau de la couleur. Si on n'est pas sûr du morceau qu'on veut prendre, il faut le sortir à la lumière blanche. On est généralement surpris".

3. L'attendrissage de la viande et sa fibre Une viande attendrie - © Tous droits réservés Les piqûres sur la viande - © Tous droits réservés A gauche, de la viande moins bien dénervée. A droite, une fibre très tendre - © Tous droits réservés C'est une autre technique utilisée par l'industrie: l'attendrissage. "En fait, c'est un peigne très condensé qui va casser la fibre de la viande, qui va l'attendrir un petit peu. On fait ça avec les morceaux un petit peu moins nobles". Pour le remarquer, on voit très facilement plusieurs dizaines de petites piqûres sur la viande. Autant choisir des morceaux plus nobles légèrement plus chers. Nous avons fait le test. Pour un steak de 200g, il y avait moins de 40 centimes de différence. La fibre de la viande est également importante. Même si la tendreté n'est pas un but en soi. Parfois, pour un même produit vendu dans deux barquettes séparées, on peut avoir un monde de différence. Et là, il suffit d'observer. Un morceau moins bien dénervé où l'on voit plus le grain et la structure de la viande est à éviter.

4. L'humidité Quelques trucs simples pour bien choisir sa viande - © Tous droits réservés Une viande plus sèche sera meilleure qu'une viande plus flasque et humide. Elle aura une meilleure tenue: "Quand on voit déjà clairement de l'eau dans les fibres de la viande, on va perdre en goût à la cuisson". Selon notre expert, c'est également un signe de la jeunesse de l'animal. Pourtant, dans tout ce que nous avons acheté, Thierry Depuydt nous l'assure, il n'y aucun risque sanitaire. Aucun scandale. "Dans les trois rayons que nous avons visités, j'étais positivement étonné de ce que l'on a vu. Tout était valable. C'est juste une viande d'une catégorie différente". Plus jeune et donc moins chère. Il en faut pour toutes les bourses.