Quatre paires de gants au banc d'essai - On n'est pas des pigeons (8/183) - 15/01/2021 Comparaison de quatre paires de gants. Lesquels sont les plus chauds ? Nous avons retenu des gants à bas prix, entre 5 et 10 euros, distribués par plusieurs enseignes : chez Zeeman (5,99 euros), C&A (9,09 euros), Carrefour (9,99 euros) et Primark (5 euros). Pour mesure leur pouvoir isolant, nous les avons confié, pour analyse à un laboratoire spécialisé dans le traitement des textiles.

Centexbel Centexbel, situé notamment à Grâce-Hollogne, en région liégeoise est un organisme notifié reconnu par la Commission européenne. On y teste notamment la résistance des tissus. On peut aussi y mesurer le pouvoir isolant de nos gants, composés exclusivement de matières synthétiques : du polyester et de l'acrylique. Le gant est installé sur une main thermique qui le chauffe à 34 degrés ..... un ventilateur le refroidit ensuite. le laboratoire mesure alors la puissance électrique nécessaire pour maintenir le gant à cette température. C'est ainsi qu'est calculé le pouvoir isolant du gant.

Résultats Le gant distribué par Carrefour gagne haut la main : son isolation thermique est de 0,196 m2Kelvin par watt (m2K/w). Il est suivi par Zeeman (0,160 m2K/w) et, très loin derrière, par les gants vendus chez C&A (0,133m2K/w) et Primark (0,127m2K/w). Quelle est la différence entre le premier dans le classement, Carrefour et le dernier, Primark ? Réponse de Jean Léonard, responsable du Laboratoire physique de Centexbel-Grâce-Hollogne : "On a constaté qu'il y avait 54% d'isolation en plus pour la paire de gants de Carrefour par rapport à celle de Primark. Ca veut dire que cela isole plus d'une fois et demi en plus".

L'air isole ! Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'un gant est plus chaud qu'un autre ? Réponse de Jean Léonard : "C'est essentiellement la quantité d'air emprisonné dans le gant. C'est l'air qui isole plus que la matière dont est composé le gant. Ici, par exemple, ont voit que l'épaisseur du gant qui isole le plus est nettement plus importante que celle du gant qui isole le moins. En plus, dans ce dernier, vous voyez que les mailles sont beaucoup plus ouvertes. Ca laisse passer le vent, ce qui contribue à réduire l'isolation". Petit rappel tout de même, nous choisi des gants à bas prix : ils le ne sont certainement pas adaptés aux très très grands froids !