Quand une série Netflix booste les ventes de jeux d'échecs !

Le premier confinement avait déjà boosté les chiffres des parties jouées sur les plateformes en ligne. Avec la Saint-Nicolas qui approche et Noël qui se profile, les loisirs limités pour cause de second confinement, le contexte était favorable. Netflix a fait le reste !

La série embarque le téléspectateur dans les années 60 et relate le parcours d’une jeune orpheline américaine, génie des échecs, qui se débat avec ses addictions et se confrontera aux plus grands joueurs de l’époque. L’esthétique est soignée, l’actrice époustouflante, et l’intrigue scotche le profane comme le connaisseur devant son écran, depuis la découverte du jeu à l’orphelinat jusqu’à la rencontre de l’héroïne avec les grands maîtres soviétiques.

Netflix a réalisé l’exploit de rendre les échecs télégéniques !

Laurent Wéry, Vice-président de la Fédération Echiquéenne francophone de Belgique. "La série permet de parler du jeu dans les médias, nous donne l’occasion de nous faire connaître, et surtout, casse l’image d’un jeu qui serait réservé aux intellectuels, plutôt masculins et relativement âgés".

Aujourd’hui, la FEFB est partenaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Environ 350 écoles jouent aux échecs. Un chiffre qui pourrait bien augmenter dans les mois à venir, si le soufflé ne retombe pas trop vite.