Quand les boyaux de nos saucisses font le tour du monde

Amateurs de saucisses et de boudin made in Europe, ne vous fiez plus aux apparences. Les boyaux de vos saucisses et de vos boudins parcourent des kilomètres avant de finir dans vos assiettes.

"C’est un secret de polichinelle : la plupart des boyaux naturels des porcs abattus en Belgique sont envoyés au Maroc ou même en Chine pour être calibrés et conditionnés avant de revenir chez nous pour finir en saucisses ou en boudins. C’est une question de coût de main-d’œuvre, tout simplement. C’est comme nos crevettes grises pêchées à la mer du Nord et qui sont décortiquées au Maroc avant de revenir dans nos assiettes"."

Philippe Bouillon, le coprésident de la Fédération nationale des bouchers charcutiers, constate qu’aujourd’hui les boyaux qui servent à fabriquer nos saucisses et nos boudins font parfois le tour monde avant de finir dans son atelier.

Conséquence stupéfiante de cette économie mondialisée : un boyau de porc abattu à Liège, Anvers ou Bruxelles peut faire 44.000 kilomètres en bateau, entre Anvers et Shanghai, et revenir chez nous après 6 mois de voyage, avant d’envelopper un boudin ou une saucisse de campagne.

Ensuite les boyaux sont débités en morceaux de taille standard pour la commercialisation. "C’est une tâche qui n’est pas automatisée, il faut le faire à la main, explique Pierre Charlier, un des derniers boyaudiers de Belgique. Les grosses boyauderies à l’étranger emploient des centaines de personnes à la chaîne. Et avec la différence des salaires, malgré le transport, ils reviennent encore moins chers que ceux que nous traitons ici dans notre petit atelier de Verviers."

Le calibrage consiste à mesurer tout le long des 15 mètres d’intestin le diamètre du tube, quelque part entre 20 et 50 millimètres, une information qui permet de classer les boyaux selon leur gabarit : 28/32 mm – 32/35 mm – 35/38 mm et 38/42 mm.

Van Hessen collecte les boyaux dans les dix plus grands abattoirs du pays, les envoie ensuite dans son usine de Lokeren où ils sont mis en saumure avant de prendre le large à Anvers en direction du Maroc ou de la Chine. Dans ces pays, Van Hessen possède en propre ou en joint-venture des usines de calibrage des boyaux.

"Quand j’ai commencé ma carrière il y a 50 ans, chaque ville, presque chaque village, avait son petit abattoir et sa boyauderie. C’est fini, ça." constate Philippe Bouillon.

Un client comme Eric Baikry, par exemple, boucher charcutier à Heusy. "Je sais que c’est plus cher, mais c’est un choix. Je préfère faire travailler l’économie locale. " Quand on sait que la boyauderie de Pierre Charlier (Mourmans) se fournit directement à l’abattoir coopératif de Malmedy (PQA), le calcul est vite fait : Malmedy-Stembert-Heusy… 35 kilomètres ! Mille fois moins que les boyaux qui transitent par la Chine.

"Dans notre atelier, nous travaillons encore de manière artisanale, en famille, avec un seul ouvrier, explique Pierre Charlier, C’est difficile de concurrencer la filière industrielle sur les prix. Nous nous débrouillons autrement, notamment en étant aux petits soins pour nos clients. Si un boucher m’appelle le matin pour me dire qu’il a besoin de tel ou tel boyau, je saute dans ma camionnette et je le livre dans la journée."

Le président des bouchers charcutiers de Belgique étale devant nous les fiches de ses dernières commandes : droit de bœuf made in Amérique du Sud, baudruche de bœuf made in Brazil, boyaux de porcs made in Europe. C’est loin, c’est vague.

Toute la production est mélangée et revient en Europe avec le label "boyaux garantis d’origine européenne", sans plus de précision.

