Quand le chanvre se décline aussi en masque

Le masque en chanvre, presque aussi efficace que le FFP2 ?

Il n’a pas de boutique mais il est sur tous les fronts, en livraison à domicile ou en salon bien être… Depuis une dizaine de jours, Stephan D’Antoni (gérant de la société CBD) propose la commande de masques confectionnés à base de chanvre, à des prix hyper attractifs. Et sur les quatre cents qu’il avait achetés à un fournisseur, il lui en reste une petite centaine… " Je suis dans le domaine depuis vingt ans, précise Stephan D’Antoni. Alors quand j’ai vu qu’une entreprise basée dans l’Yonne s’adaptait à la crise sanitaire en se mettant à produire des masques à base de chanvre, j’ai tout de suite passé commande à Géochanvre qui a une capacité de production importante puisqu’elle fournit pas mal de villes françaises… "

C’est un acte citoyen et en même temps un coup de gueule car cela montre qu’il est possible de réaliser des choses assez rapidement avec des prix corrects.

Le masque en chanvre revient en effet à 1,12 euro et si l’on en croit la DGA française qui l’a analysé les 23 mars et 1er avril dernier, il est performant. " La Direction Générale de l’Armement a validé le procédé, reconnaissant ainsi l’équipement comme protection efficace de catégorie 2 (concerne les individus ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, dans le cadre professionnel). Il a une perméabilité à l’air très forte et un niveau d’efficacité de filtration de 89% aux particules de 3 μm. En clair, c’est assez proche d’un FFP2 qui lui se situe à 90% ". Autre atout : le produit est composé en fibres végétales, fabriqué localement et compostable.