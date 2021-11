Quand GuiHome se dissocie de son personnage

GuiHome vous détend ! - On n'est pas des pigeons (145/183) - 09/11/2021 GuiHome répond aux questions du Mur, lui qui est en tournée avec son nouveau spectacle "GUIHOME vous détend LEGRAND", spectacle à découvrir encore, début 2022, à Bruxelles, Marche-en-Famenne, Mons, Charleroi et Namur. Et, à Namur, GuiHome est de plus l'organisateur d'un festival d'humour intitulé "Namur is a joke".