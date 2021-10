"Qu'est-ce que je fais si un client n'a pas son Covid Safe Ticket : je le mets dehors ?"

Bruxelles et le pass sanitaire - On n'est pas des pigeons (130/183) - 12/10/2021 A partir du vendredi 15 octobre, le Covid Safe Ticket sera obligatoire à Bruxelles dans les cafés et les restaurants notamment. Pour le mode d'emploi dans l'Horeca, il reste encore pas mal de questions. Comment vont s' effectuer les contrôles sur le terrain? Qui va vérifier? En fait, cela va se passer comme dans les discothèques ou les grands événements en plein air de cet été, précise à François Louis le patron de la Fédération de l'Horeca bruxellois. La vérification se fera sur le smartphone, cela va très vite. Et, attention, en cas de non respect, des sanctions sont prévues tant pour le client que pour le commerçant.