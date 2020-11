Q/Covid - Quand faut-il se faire tester ?

Pour désengorger les centres de prélèvement et les labos et répondre aux besoins des publics prioritaires, personnel soignant notamment, désormais on ne teste plus les personnes asymptomatiques.

Pas la peine donc de solliciter une prescription auprès de votre médecin juste pour vous assurer que vous n'êtes pas contaminé. Certains critères préalables doivent être rencontrés.