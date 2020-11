Q/COVID - Puis-je voyager à l'étranger ?

Le Service public fédéral Affaires Etrangères publie chaque jour cartes et conseils pour prendre vos décisions de manière avisée, cliquez ici .

En théorie, vous pouvez voyager à l'étranger - y compris dans les zones rouges - mais les voyages sont fortement déconseillés . Si la Belgique n'interdit pas formellement à ses ressortissants de quitter le sol belge, les pays hôtes peuvent imposer des règles propres et refuser l'accès à leur territoire ou imposer un test ou une quarantaine.

En tout état de cause, si vous partez à l'étranger, à votre retour, vous devrez probablement remplir certains documents :

Si vous rentrez en Belgique :

En avion ou en bateau, 48 heures avant votre retour vous devez remplir le formulaire de localisation du passager, le FLP. Vous le trouverez ici.

A ce formulaire est annexé un questionnaire d'auto-évaluation; il comprend une série de questions afin de prendre la mesure du risque potentiel encouru.

Une fois que vous avez rempli vos documents, vous devez les soumettre et attendre qu'ils soient analysés. Si vous ne recevez pas de réponse, on considère que vous n'avez pas pris trop de risques et les choses s'arrêtent là. Dans le cas contraire, vous recevrez un message vous invitant à vous isoler.

Si vous partez de la Belgique :

⇒ Si vous partez moins de 48 heures, en voiture, en bus ou en train, vous ne devez rien faire, quelque soit la destination.

Attention, le pays hôte peut, lui, vous imposer des restrictions. C'est le cas par exemple des Pays-Bas qui imposent une quarantaine aux Belges de 10 jours, y compris dans le cas d'un séjour d'une journée...

⇒ Si vous partez plus de 48 heures, en voiture, en bus ou en train dans quelque zone que ce soit verte, orange ou rouge : avant votre retour, vous devez également remplir le formulaire de localisation du passager ainsi que le questionnaire d'auto-évaluation. Vous soumettez vos deux formulaires et attendez de voir si vous recevez une réponse vous invitant à vous isoler ou pas.