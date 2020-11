Q/Covid - A quel test se fier ?

Les modes de prélèvement varient, les indications données et la fiabilité aussi…

PCR, antigéniques, salivaires, sérologiques... Différents modes de dépistage existent et il n'est pas toujours évident de savoir ce qui distingue les uns des autres.

© Tous droits réservés

Comment fonctionne-t-il ?

Les tests PCR (Polymerase chain reaction) sont ceux que l'on utilise majoritairement à ce jour.

Ils permettent de savoir si, au moment du prélèvement, la personne est infectée par le coronavirus. En introduisant un écouvillon, sorte de long coton-tige dans le nez ou la gorge, on va rechercher des traces du virus puis amplifier ce matériel génétique une trentaine de fois.

Quelle fiabilité ?

Cette méthode est la plus fiable - autour de 90% si le prélèvement est effectué correctement - mais certains virologues considèrent qu'elle est même peut-être trop sensible. Les tests PCR détectent bien si une personne est positive mais pas la quantité de charge virale présente et donc si le risque de contagiosité est important ou faible. Les test PCR sont ceux que l'on utilise dans la très grande majorité des cas.