Coronavirus: puis-je poursuivre en justice une personne qui me contamine ?

Parmi les dommages, on peut citer : une diminution de rentrée d'argent liée à un arrêt maladie, ou d'un stage pour ses enfants, ou encore des frais d'hospitalisation. Bref, tout préjudice lié à la maladie causée par un non respect des règles de la part d'un tiers.

On peut poursuivre en justice quelqu'un qui n'a pas respecté les règles si et seulement si on estime avoir été victime de dommages lié au non-respect de cette règle.

D'abord il faut pouvoir démontrer ce qu'on a perdu, preuve à l'appui (baisse de salaire sur une fiche de paie, contrat annulé si on est indépendant, facture de voyage professionnel non-remboursable, etc.),

D'abord il faut pouvoir démontrer ce qu'on a perdu, preuve à l'appui (baisse de salaire sur une fiche de paie, contrat annulé si on est indépendant, facture de voyage professionnel non-remboursable, etc.),

D'abord il faut pouvoir démontrer ce qu'on a perdu, preuve à l'appui (baisse de salaire sur une fiche de paie, contrat annulé si on est indépendant, facture de voyage professionnel non-remboursable, etc.),

D'abord il faut pouvoir démontrer ce qu'on a perdu, preuve à l'appui (baisse de salaire sur une fiche de paie, contrat annulé si on est indépendant, facture de voyage professionnel non-remboursable, etc.),

D'abord il faut pouvoir démontrer ce qu'on a perdu, preuve à l'appui (baisse de salaire sur une fiche de paie, contrat annulé si on est indépendant, facture de voyage professionnel non-remboursable, etc.),

D'abord il faut pouvoir démontrer ce qu'on a perdu, preuve à l'appui (baisse de salaire sur une fiche de paie, contrat annulé si on est indépendant, facture de voyage professionnel non-remboursable, etc.),

D'abord il faut pouvoir démontrer ce qu'on a perdu, preuve à l'appui (baisse de salaire sur une fiche de paie, contrat annulé si on est indépendant, facture de voyage professionnel non-remboursable, etc.),

Que risque le fautif ?

Si on ne respecte pas sa quarantaine, on s'expose à une amende de 250€ minimum. Cette somme peut augmenter en cas de récidive et grimper jusqu'à une peine de prison de 6 mois. Ensuite, si procès il y a, celui qui a contaminé quelqu'un d'autre peut devoir rembourser les dommages prouvé par le plaignant, et là c'est le tribunal qui tranchera.