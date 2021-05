Prix planchers des billets d'avion pour cet été, on en profite ou pas ?

Vacances: faut-il réserver l'avion maintenant? - On n'est pas des pigeons (92/183) - 27/05/2021 Les vacances d'été approchent et, pour certains, la question se pose de déjà réserver maintenant un billet d'avion. De fait, les prix sont au plus bas. Et les professionnels du secteur conseillent d'en profiter: si la demande est trop forte, ces prix risquent de remonter car les compagnies aériennes ne vont pas augmenter leurs capacités d'offres, les voyages d'affaires, plus rentables, n'ayant pas repris. De plus, une fois le billet acheté, il est toujours possible de modifier la destination et la date sans frais supplémentaire pour la plupart des compagnies. De même, en cas d'obligations sanitaires, l'annulation est possible également.