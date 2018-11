Prix des verres de lunettes: comment y voir clair?

Qu'elles soient rectangulaires, rondes, noires, colorées, petites ou grandes, impossible d'y échapper, tôt ou tard, il faut changer les verres de ses lunettes... Changer les verres de ses lunettes, ça peut parfois coûter très cher. Quel est le meilleur plan pour s'acheter une nouvelle paire de verres? On est partis vérifier ça en caméra cachée.

Pas de devis chez Ace & Tate et chez Polette

Pearle, Grand Optical, Hans Anders, Afflelou... On va visiter des grandes chaines et des magasins tenus par des petits commerçants. A chaque fois, on demande pour la même monture, des verres pour une myopie moyenne avec de l'anti-griffes et de l'antireflet. Impossible d'avoir un devis chez Ace & Tate et Polette. Ces opticiens low-cost refusent de vendre des verres si la monture n'a pas été achetée chez eux!

Nous avons donc pris la direction d'une opticienne indépendante qui nous propose différentes gammes de verres... Elle nous propose notamment un produit blanc, plus précisément un produit chinois qui est, selon elle, de qualité inférieure. Elle nous fait même une petite démonstration avec ces verres trempés dans du sable... Les verres produits en Europe coûtent deux fois plus cher que le made in China. Direction Pearle où on est incapable de nous dire d'où viennent les verres... " Vu que c'est une multinationale, leur cuisine interne, ça on ne sait pas... " nous dira-t-on.

Pourquoi d'aussi grandes différences?

Le meilleur devis, on l'obtient chez Hans Anders avec un prix imbattable de 91 euros. On paie 122 euros pour des verres made in China chez l'opticienne indépendante. Viennent ensuite Pearle, Afflelou et Grand Optical, dans la même gamme de prix. Et on a trouvé beaucoup plus cher : 380 euros la paire de verres dans un magasin de quartier. Soit quatre fois plus cher qu'Hans Anders mais à ce prix-là, on a apparemment la Rolls-Royce des verres : " Ce sont des verres de chez Zeiss. Sur ces verres-ci il y a trois ans de garantie de traitement. Par contre les griffes, si le traitement pèle, il y a une petite assurance " nous expliquera-t-on.

Comment expliquer d'aussi grandes différences de prix? Réponse avec un ophtalmologue, le Docteur Oscar Kallay : " C'est un verre allemand, qui est fabriqué en Europe. Qui bénéficie de beaucoup de technologies et de beaucoup de recherches... Il sera certainement plus cher que si vous avez un grand groupe de magasins d'optique, qui a décidé par sa centrale d'achats, d'acheter X milliers ou millions de verres aux Philippines. Si vous allez dans des grandes chaînes, souvent il y a un seul opticien par chaîne. Les autres personnes n'ont aucune formation d'optique, ou en tout cas ne sont pas opticiens reconnus. Si vous allez chez l'opticien de quartier, c'est quelqu'un quand même qui a fait des études... ".

Comme c'est souvent le cas pour les verres aussi, prix élevé rime avec service et qualité.