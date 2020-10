Privée de foire, une famille de forain ouvre devant chez elle

C’est une situation inédite pour la famille Sellier-De Coninck. Cette famille de forains ouvre sa baraque à hamburger six jours sur sept, juste devant chez elle.

Ouvrir ou tomber

Ses autos-tamponneuses et autres attractions foraines restent, elles, au dépôt.

Si ça continue comme ça, beaucoup de familles dans le monde de la foire vont tomber.

Le papa, Christophe Sellier, nous explique la raison principale de cette initiative : "C’est très compliqué, très compliqué parce que, même si les manèges ne sont pas montés, même si les foires sont annulées, l’entretien reste le même sur les manèges, donc, les frais sont très élevés et on a vraiment du mal, quoi ! Si on doit continuer comme ça, encore quelques mois, je pense que beaucoup de familles dans le monde de la foire vont tomber."