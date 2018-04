Prisonnier chez lui, l'ascenseur en panne, Thierry désespère depuis 2 mois!

C'est que Thierry est en chaise roulante! Impossible pour lui de descendre par la cage d'escalier de son immeuble depuis la panne de l'ascenseur survenue début mars et... toujours pas réparé depuis! Le bâtiment, rue Belliard, appartient au CPAS de Bruxelles et est géré par l'agence immobilière sociale bruxelloise, l'AISB.

Pour Thierry c'est l'isolement assuré. Malgré la venue de l'aide ménagère, 2 fois par semaine, il ne peut plus aller voir ses amis dans un quartier voisin, faire ses courses, prendre son courrier, aller à la pharmacie, ou simplement se promener comme il a l'habitude de faire pour sortir de son minuscule appartement. "A l'ère de la connectivité, des avancées technologiques... ils ne sont même pas fichus de réparer un ascenseur!" s'insurge-t-il.

Thierry n'est pas seul dans la tourmente. Trois étages plus haut, il y a Syrius, un retraité de 63 ans qui chaque semaine doit récupérer son petit-fils, handicapé profond de retour d'un centre. Il n'a pas le choix depuis deux mois: Syrus gravit les six étages avec son petit-fils... sur le dos!

A l'agence immobilière sociale bruxelloise, on nous assure que tout est fait pour aider les locataires de cet immeuble de sept étages... mais certifient aussi qu'ils ne savent pas aller plus vite. La société Otis qui entretient l'ascenseur à décelé la panne mais sans la réparer. Il faut en effet l'intervention du constructeur pour fournir les pièces défaillantes. Un appel d'offre à été lancé en mars pour réaliser la réparation mais il faut six à huit semaines pour recevoir les pièces!

Bref. Une situation invraisemblable qui révèle aussi un souci: aucune procédure d'urgence n'est prévue par le gestionnaire l'AISB, ni par le CPAS, propriétaire des lieux pour accélérer la remise en route de l'ascenseur.