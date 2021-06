Prévenez les coups de chaleur des chiens et chats cet été avec des objets rafraîchissants

Chiens et chats: ils ont chaud aussi - On n'est pas des pigeons (98/183) - 04/06/2021 Tout comme nous, les animaux de compagnie, chiens et chats, ont chaud une fois l'été venu. Mais, à l'inverse de nous, ils ne transpirent pas beaucoup, il faut donc les rafraîchir pour maintenir leur température corporelle. Bénédicte, la vétérinaire propose trois possibilités. La première, c'est un jouet rafraîchissant à mettre au préalable quelques heures au réfrigérateur. La deuxième solution, c'est un petit textile rafraîchissant, un collier, muni de billes avec gel rafraîchissant. Ce tissu,ce collier, on le trempe quelques secondes dans de l'eau fraîche, les petites billes se gorgent d'eau et cela rafraîchit le cou du chien. Et puis troisième possibilité, il s'agit d'un tapis rafraîchissant.