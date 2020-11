Préparer sa voiture aux conditions hivernales - © Richard Drury - Getty Images

Préparer sa voiture aux conditions hivernales - On n'est pas des pigeons (187/214) - 18/11/2020 Passer au pneu hiver c’est possible, les garages sont ouverts, il suffit de prendre rendez-vous. Crise sanitaire oblige, pendant le travail le client se tient à distance et reste masqué. Pour les partisans des pneus hiver, c’est le moment !