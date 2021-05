Préparer nos pieds pour un bel été

Mycose des ongles de pieds. - On n'est pas des pigeons (86/183) - 19/05/2021 Beaucoup de personnes souffrent d'une mycose des ongles de pieds. Gaëlle donne donc quelques conseils pour qui veut s'en débarrasser. Qui dit mycose, dit champignon et qui dit champignon dit humidité. Le premier conseil est donc de bien se laver les pieds et de bien les sécher surtout entre les orteils. Il est également conseillé de porter des chaussettes en coton qui absorbent mieux l'humidité. Mais quand la mycose est installée, il faut aller plus loin: limer l'ongle, enlever les résidus avec un coton imbibé d'acétone, poser ensuite un vernis curatif et tout bien désinfecter. Ces derniers gestes doivent être répétés tous les jours pendant un an au moins.