Prendre rendez-vous pour faire ses achats : le tour des solutions

Petit test et petit tour d’horizon des outils de réservation, du plus classique au plus original.

On a testé la prise de rendez-vous dans les magasins non-essentiels - On n'est pas des pigeons... De la réservation en ligne à la signature d'un registre à l'entrée du magasin, les types de prises de rendez-vous varient fort d'un commerce non-essentiel à un autre. Nous avons comparé.

Chez Ikea , tout d’abord, ça passe par internet exclusivement, comme nous l’explique Colombine Nicolay, responsable communication de la chaîne : "Le client va en ligne , il réserve un créneau horaire d’une heure dans le magasin de son choix. C’est un shopping libre, mais naturellement, il faut se rendre compte qu’il n’a qu’une heure et c’est vraiment pour l’entrée jusqu’à la sortie, donc aussi le passage en caisse, etc… Donc, on demande premièrement au client de venir à temps. Il faut tenir compte que le créneau horaire, c’est le créneau qu’on vous donne, ce n’est pas à partir du moment où vous arrivez."

Du côté des grandes chaînes de magasins, la règle générale, c’est la réservation en ligne.

Chez Décathlon, par exemple. Après une rapide inscription, le client reçoit un QR code. Léonard Meurs, directeur de magasin Décathlon : "Si vraiment la personne n’a pas de téléphone ou quoi que ce soit, on a un petit fichier dans lequel on prend les coordonnées de la personne et s’il nous reste de la place sur le créneau horaire et dans ce cas-là, on peut la faire rentrer."

Autre chaîne, chez Krëfel, même principe, mais une autre possibilité est offerte pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas les outils numériques. Frédéric Berghmans, directeur communication Krëfel , nous en dit un peu plus : "Sur rendez-vous, c’est une nouveauté. Pour le rendez-vous, on a de nouveau laissé la possibilité au consommateur. Soit il téléphone pour prendre un rendez-vous en magasin, donc, il téléphone à la centrale ou il téléphone en magasin où, on a mis en place, un système de prises de rendez-vous sur internet."