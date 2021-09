Prendre des photos sur le net, c'est voler ?

Et pour la photo des Francopholies postée sur un autre site, il a même contesté son originalité : " Si une photo est déposée sur internet par un professionnel, par un amateur, par n'importe qui, la photo, pour être réellement protégée, in fine, doit avoir le statut de photo "originale" . Une photo "originale", c'est une photo qui reflète l'âme du photographe. Il doit y avoir de la créativité ". Mais toutes les photos ne sont-elles pas originales ? Nous avons posé la question à une avocate spécialisée en droits d'auteur et des médias. Alors, cette photo de la scène des Francopholies, originale ou pas ? Sandrine Carneroli, avocate : "La photo montre l'ensemble de cette scène. Il n'y a pas un cadrage ou une mise en scène particulière ou un choix d'un angle de vue particulier. C'est la scène vue de face avec la foule telle qu'elle est. Donc, il me semble que cela mérite de contester l'originalité dans ce cas-ci" .

Et pour le prix ? Là, c'est Claude Cornil, le président de la Fraternelle des casques bleus et des opérations humanitaires qui a été surpris : Permission Machine lui a réclamé 784 euros pour les droits de trois photos représentant des militaires belges. Claude Cornil "J'ai payé pour ne pas avoir d'ennuis, parce qu'ils ont dit que si on ne payait pas, il y allait avoir des frais de justice en plus. Bon, comme on ne voulait pas avoir de problème, on a payé, c'est tout". Mais plusieurs centaines d'euros par photo, n'est-ce pas prohibitif ? Réponse de l'avocate Sandrine Carneroli qui s'appuie sur le tarif de la SOFAM, un société qui défend notamment les droits d'auteur de photographes professionnels : " Tout dépend de la taille de l'image sur la page web et on va dans des tarifs qui vont de 100 euros à 250 euros pour une utilisation commerciale, publicitaire d'une image". 100 à 250euros, c'est beaucoup moins que ce que demande Permission Machine. Jeff Keustermans : "Le montant qu'on réclame dans les lettres est une combinaison de trois éléments. Tout d'abord, le prix normal de la photo, puis les frais de recherches - le logiciel et les efforts manuels - et enfin les frais de récupération des montants".