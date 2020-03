Précisions de taille pour le secteur de l'horticulture, durement touché par le coronavirus

Il s'agit d' alimentaire et les magasins d'alimentation ont une dérogation pour rester ouverts. Du coup, certains horticulteurs refusaient de vendre des plantes décoratives mais acceptaient de le faire avec des plants de tomates ou des fraisiers. Le secteur a demandé une clarification auprès des autorités wallonnes compétentes. Et la décision va faire mal.

Fermeture complète des points de vente

Plus d'interprétations possibles : "les jardineries ou magasins spécialisés horticoles ne peuvent pas ouvrir aux consommateurs. Le take away (enlèvement) par le consommateur est limité aux produits alimentaires et donc interdit pour les magasins et produits horticoles." Ce qui signifie que même pour les graines ou les légumes à replanter, l'accès aux clients est désormais interdit.

Pour Alain Grifnée, de la Filière Horticole Ornementale, "C'est une catastrophe pour le secteur qui fait le gros de son chiffre d'affaire sur les mois de mars, avril et mai. Au bas mot, c'est 80% du chiffre d'affaire qui risque de s'évaporer. Comme il s'agit d'un travail dépendant de la saison, on ne récupérera pas la clientèle comme le fera peut-être un restaurant."

Ce qui fait également mal au secteur, c'est que les grandes surfaces peuvent continuer à vendre ce type de produit. De même, les magasins qui vendent à titre principal de l'alimentation ou des aliments pour animaux ont le droit de vendre fleurs et plantes.

L'idée est donc d'insister auprès des autorités pour que la réouverture des points de vente horticoles soit prioritaire, surtout dans le cadre d'une levée progressive du confinement.