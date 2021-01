Pourra-t-on encore skier en Belgique cette année ? Est-ce trop tard ?

Toujours pas de skis autorisés en Belgique ! - On n'est pas des pigeons (4/183) - 11/01/2021

Toujours pas de skis autorisés en Belgique ! - On n'est pas des pigeons (4/183) - 11/01/2021 Alors que la neige est tombée, les stations de skis en Belgique sont toujours fermées.

La Baraque de Fraiture est un des points les plus élevés de Belgique, 651m. Elle est située sur le territoire de la commune de Vielsalm dans la province de Luxembourg.

Ca fait dix ans qu’il n’y avait plus eu autant de neige en cette période !

Depuis deux ans Arnaud Dubois, ancien athlète de haut niveau, est l’homme-orchestre de "la-Station.be". L’ASBL propose, été comme hiver, diverses activités sportives, à pied ou à vélo. "Aujourd’hui les conditions de ski sont exceptionnelles, précise Arnaud, ça fait dix ans qu’il n’y avait plus eu autant de neige en cette période."

Mais le ski reste interdit pour raison sanitaire. Arnaud garde malgré tout espoir et a décidé avec son équipe d'adapter tout le site en cas de réouverture. Pour pouvoir respecter les normes sanitaires, ils ont revu leur organisation : inscription au préalable sur le site ; matériel désinfecté et contrôle assuré ; distanciation sociale imposée sur les télésièges, etc.

Est-ce qu'Arnaud aura fait tout ce travail pour rien ? Seul l'avenir nous le dira.