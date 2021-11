Pourquoi utiliser des bâtons en rando ?

Groups including seniors hiking up the mountain © Getty Images

Le liège est le top : il coûte un peu plus cher, mais il est plus léger, chaud en hiver, et il absorbe la transpiration en été.

Par ailleurs, la mousse EVA et l e liège sont les plus confortables.

C'est la partie du bâton qui pèse vraiment dans la balance.

Les alliages d'aluminium assurent un bon rapport solidité-prix-légèreté (de 500 à 650 grammes pour une paire).

Les modèles en fibre de carbone coûtent plus cher et tendent davantage vers le poids plume (300 à 500 grammes). Ils amortissent mieux les vibrations.

Attention toutefois à la résistance:

le carbone est cassant

l'aluminium plie

Les pointes du bâton sont coniques et métalliques, elles assurent l'accroche de votre bâton au sol. Si vous randonnez peu, vous pouvez vous contenter de l'acier. Les marcheurs réguliers, préfèreront le carbure de tungstène. C’est plus cher, mais plus accrocheur et durable.

Quant aux "routiers" (sur bitume, surface dure ou rocailleuse), préservez vos pointes par un embout en caoutchouc ou composite (gomme à carbone), si possible rainuré pour préserver une tenue de route. Ils sont même parfois obligatoires dans certains espaces naturels protégés.