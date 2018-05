Pourquoi trouver des fleurs bio est si compliqué

On ne pense pas quand on offre un beau bouquet de roses qu'on fait un cadeau empoisonné à la nature. Les fleurs sont bourrées de pesticides, de fongicides et de conservateurs. Transport en avion, culture en serre, occupation des terres agricoles, acheter des fleurs n'est décidément pas un acte anodin pour la planète. La solution? Des fleurs bio et locales. Mais trouver des fleuristes éco-responsables n’est vraiment pas facile.

"Des fleurs bio? Pourquoi? On ne les mange pas!", s’entend souvent dire Freddy Sparenberg quand il propose des plants de fleurs bio à repiquer à ses clients. Propriétaire de la plus grande pépinière bio du pays, il vend surtout des fruits, des légumes et des plantes aromatiques. Ses clients sont friands de bio mais juste quand ça touche à leur assiette. "Pour la nourriture, comme ça concerne leur santé, les gens veulent du bio. Mais pour la pelouse ou les fleurs, comme on ne les mange pas, ça a moins d’importance", déplore le propriétaire d'Ecoflora à Hal.

Les pesticides causent la "maladie des fleuristes"

Soyons clairs : la présence de pesticides dans les fleurs ne constitue pas un problème de santé publique. Tant qu'il y est exposé à faible dose, il n'y pas de risque pour le consommateur. Mais pour les fleuristes qui manipulent quotidiennement des fleurs, le risque est réel. On n’est pas des pigeons avait d'ailleurs mené une enquête il y a quelques années et les résultats étaient inquiétants. Les pesticides qui recouvrent les feuilles et les tiges se déposent sur les mains des fleuristes et pénètrent dans leur sang. Le risque? Des maladies chroniques, nerveuses et même des cancers.

Les pesticides ont aussi un impact sur la biodiversité et donc indirectement sur notre santé. "Les produits polluent et appauvrissent les sols, chassent les abeilles et les papillons qui ont besoin de butiner", explique Freddy Sparenberg de la pépinière bio.

Des fleurs sans pesticides, ça n’existe pas! Achetez des pralines!

Trouver des fleurs bio, c’est quasi mission impossible! On a poussé la porte de plusieurs fleuristes et on est à chaque fois sortis les mains vides. Les fleuristes ne semblent préoccupés ni par la provenance de leur marchandise, ni par la manière dont les fleurs sont produites. "Chez tous les fleuristes, ce sont des fleurs de serre avec des produits chimiques", nous lance une fleuriste. Beaucoup de produits? "Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas sur place." Une autre nous conseille d’acheter des pralines car des fleurs bio "ça n’existe pas", dit-elle. En tout cas, elle n’en a jamais entendu parler.