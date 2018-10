Au menu de "C'est bon c'est belge" : la nouvelle série humoristique sur la gastronomie belge, la moule. Ce délice cultive les paradoxes : notre plat national provient de Zélande, aux Pays-Bas. Et comme nul n'est prophète en son pays, les prix d'un casserole sont bien plus élevés chez nous qu'en France. Qu'est-ce qui explique ces différences qui vont parfois du simple au double? On a mené l'enquête.