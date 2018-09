Au menu de "C'est bon c'est belge", la nouvelle série humoristique sur la gastronomie belge, on vous propose le Herve. Le seul fromage belge protégé par une AOP. Comment expliquer son odeur si caractéristique? On a mené l'enquête dans la dernière fromagerie au lait cru du pays de Herve et nous avons identifié la bactérie responsable de ce doux parfum.