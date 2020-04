Pourquoi certains rayons des magasins restent vides alors que l'assaut " est passé ?

Plus

Petit à petit, le calme est revenu. Moins, voire plus de files devant les portes des supermarchés, moins d’énervement, moins de comportements irrationnels. Pourtant, vous avez peut-être encore du mal à trouver certains produits, comme la farine, les levures fraîches ou en sachets. Comment l’expliquer, alors que la situation se normalise ? Les consommateurs achètent globalement plus ! Les enfants ne vont plus à la cantine, nous ne mangeons plus à l’extérieur, nous cuisinons à la maison, et cela se ressent sur le ticket de caisse. "Nous constatons effectivement une augmentation du panier moyen, que ce soit en ligne ou en magasin, par rapport à la même période l’année dernière." observe Ariane Goossens, porte-parole de Carrefour. Cependant, la situation n’est en rien comparable à la frénésie d’achats connue après l’annonce des mesures de confinement. "Notre nombre de clients a sensiblement diminué mais les achats réalisés (le panier moyen) ont vraiment augmenté. Toujours en privilégiant les produits de base" constate Luc Janssens, Directeur du Cora d’Hornu. "Certains fournisseurs ont d’ailleurs restreint leur gamme de produits, surtout en charcuterie, crémerie et traiteur."

Les habitudes changent Les clients ont changé leur façon de fréquenter les magasins. Nous explique Vincent Servais porte-parole Intermarché Belgique. "Nos clients viennent désormais plus en semaine, nettement moins le week-end. Le chiffre d’affaires augmente encore, mais diminue le samedi et le dimanche. Les gens se rendent moins souvent au supermarché depuis le confinement, on observe moins de trafic, mais le montant du ticket est en nette hausse."

Pas de problèmes d’approvisionnement pour l'instant Les gens achètent principalement des produits à durée de conservation plus longue. Les supermarchés contactés nous l’assurent, ils ne rencontrent aucun problème avec leurs fournisseurs. "Chez Aldi, nous n’avons absolument pas de problèmes de réapprovisionnement ou de personnel. Il faut simplement savoir que quelques produits ont été sollicités beaucoup plus que d’autres." explique Jason Sevestre, porte-parole de l’enseigne. Même constat chez Carrefour. "Si des produits manquent parfois en rayon dans certains magasins, c’est aussi parce que les collaborateurs n’ont pas encore eu le temps de procéder au réapprovisionnement, certains produits continuant à être très recherchés par les consommateurs. En outre, il peut arriver que la marque achetée habituellement par le consommateur ne se trouve pas en rayon, mais il y a généralement une marque ou un produit alternatif."

Question de flux logistiques Les consommateurs achètent des produits secs de longue conservation comme les pâtes, le riz, les conserves, des produits surgelés (viande, poisson légumes) mais aussi beaucoup de produits frais. Chez Colruyt, la farine a connu une augmentation d’environ 150% par rapport à la même période l’an dernier. Un client sur dix a acheté de la farine ! "Il peut arriver qu’à un moment précis, des références manquent dans les rayons, le temps que le camion arrive et que le personnel réassortisse, tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Mais (...) ces rayons " vides " deviennent l’exception. De même, nous avons augmenté le nombre de camions : en temps normal, Colruyt, c’est 800 voyages par jour en semaine, et 300 le week-end. En cette période, nous sommes à 1000 voyages par jour et 600 le week-end. Les centres de distribution ont également été renforcés en terme de personnel" rapporte Nathalie Roisin, responsable presse du groupe Colruyt.

Pas d'absentéisme problématique pour l'instant Chez Colruyt, "1000 collaborateurs n'ayant pas une fonction directement liée à la continuité opérationnelle se sont portés volontaires pour venir de temps à autre prêter main-forte aux équipes. C'est ce qui se fait traditionnellement pendant la période des fêtes de fin d'année. Sans oublier les collaborateurs de la vente dans les enseignes non-food (DreamLand, Dreambaby) dont la majorité travaille désormais dans une enseigne alimentaire."