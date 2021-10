Pourquoi ça coûte si cher la foire ?

Pourquoi c'est si cher la foire? - On n'est pas des pigeons (132/183) - 14/10/2021 La foire est un drôle de commerce où on achète du plaisir, des rires et des sensations. Mais, fréquenter une foire en famille coûte assez cher. François Louis s'est donc rendu à la foire de Liège pour essayer de comprendre les prix. Il y a différents facteurs dont il faut tenir compte comme, par exemple, le prix et l'entretien des attractions, le prix de l'électricité ou encore, cette année, l'augmentation des prix des transports et des jouets made in China pour la pêche aux canards. Mais,grâce à la ville de Liège, qui a renoncé au droit d'emplacement cette année, les forains ont pu maintenir la plupart des prix sous la barre psychologique des cinq euros.