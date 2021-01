Pour les Belges, les voyages "non-essentiels" sont interdits ! - © ersinkisacik - Getty Images/iStockphoto

Pour les Belges, les voyages "non-essentiels" sont interdits à partir d'aujourd'hui - Extrait de... A partir de ce mercredi 27 janvier et jusqu’au 1er mars, il est interdit de quitter le territoire belge pour des raisons non essentielles. On annonce des contrôles aux frontières et des amendes en cas de non-respect des règles.