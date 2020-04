Pour faire le plein de lectures, les solutions ne manquent pas !

S’évader, rêver, se cultiver, stimuler son cerveau, combattre le stress… Autant de bonnes raisons d’ouvrir un livre durant cette situation inédite ! Les vertus de la lecture sont nombreuses, mais comment se ravitailler en livres quand les librairies et les bibliothèques sont fermées ? Les solutions ne manquent pas pour continuer à lire !

Les livres aimés jadis, que vous n’avez plus ouverts depuis des années. Et puis ceux jamais lus , par manque de temps, parce que trop volumineux, parce que vous craignez de ne pas être à la hauteur, parce qu’ils vous font peur… Plongez !

Depuis l’instauration du confinement, les libraires ont fermé leurs portes, les bibliothèques également, les tournées du bibliobus et du bdbus sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Alors, comment faire ?

Et enfin, les plateformes de vente d’occasion sont toujours actives : Vinted (oui, oui, on y trouve aussi des livres !), marketplace , ou encore 2ememain.be notamment.

Certaines bibliothèques organisent un service "take away" durant le confinement. C’est le cas par exemple de la bibliothèque des Riches Claires, de Laeken ou de Fernand Brunfaut . Renseignements ici .

Depuis plusieurs jours, écrivains ou libraires encouragent l’achat de livres via les plateformes de vente en ligne des librairies indépendantes .

Si vous n’êtes pas hostile aux livres numériques

Livres numériques - © Jesus Sierra - Getty Images

Pourquoi ne pas profiter du confinement pour découvrir, si ce n’est déjà fait, la plateforme belge Lirtuel. Des centaines de livres numériques sont disponibles en prêt. La plateforme a récemment modifié ses règles d’accès et permet l’emprunt gratuit de huit livres à la fois. Vous pourrez y trouver des sélections et des avis de bibliothécaires pour vous aider dans votre choix ! Cliquez ici pour plus d’infos.

Si avant la crise, la part de ventes numériques ne représentait qu’une petite partie des ventes des éditeurs, la situation pourrait bien évoluer avec le confinement obligatoire. Les initiatives se multiplient sur la toile pour proposer une offre gratuite ! Et si vous franchissiez le pas ?

Sur ce site, e-dantes s’associe à 14 éditeurs pour offrir des ebooks gratuitement. Le but est d’aider les lecteurs à s’occuper mais aussi d’aider les éditeurs à maintenir leur activité économique pendant la crise sanitaire.

Les éditions du Seuil et Sous-Sol proposent chaque matin un nouveau livre à découvrir gratuitement.

Sachez que tous les livres entrés dans le domaine public sont disponibles gratuitement en version numérique. Ils sont téléchargeables sur des plateformes telles que Ebook ou Gallica, la plateforme de la Bibliothèque nationale de France.

Vous pourrez également trouver votre bonheur sur Eden Livres, une plateforme de distribution de livres numériques, ou auprès des grandes enseignes Cultura, Fnac, ou Le Furet du Nord.

Vous trouverez des livres gratuits et des promotions sur Rakuten kobo, des milliers de classiques à lire ou relire sur Feedbooks, et un abonnement à 0,99€/mois pendant 3 mois sur la plateforme Youboox.