Point vacances : vols annulés, risque de mise en quarantaine... que faire ?

Le point vacances : reprises et annulations des vols - On n'est pas des pigeons (130/214) -... Le 15 juin marque la réouverture de l'aéroport de Charleroi. Qu'en est-il des autres aéroports et des compagnies aérienne, notamment de TUI ?

Beaucoup de téléspectateurs se plaignent. Ils réservent des vacances pour l’été et reçoivent quelques jours plus tard l’annulation de leurs vols. Une pratique qui intrigue la ministre des consommateurs et qui révoltent les consommateurs. Analysons l'affaire !

Annulation, remboursement, nouvelle réservation... que faire ? Depuis le 9 juin, Andry Galeana court après un vol… Elle devait partir à Alicante à Pâques avec sa fille. Son vol est annulé à cause du coronavirus, ce qu’elle comprend et elle reçoit un voucher. Elle réserve un nouveau départ le 3 juillet chez sa sœur et elle reçoit encore une annulation, ce mardi 9 juin : J’ai tout fait, téléphoné sans réponse, envoyé des mails sans réponse ! Mercredi 10 juin, elle se rend à l’agence TUI de Namur et on lui dit qu’elle doit attendre ses bons pour rebooker un vol. " J’ai enfin reçu le bon et j’ai finalement rebooké un vol pour le 6 juillet mais il coûtait deux fois le prix de celui que j’avais réservé. Heureusement, ils m’ont fait les billets au même prix ! " Andry espère que son vol du 6 juillet ne sera pas annulé car elle doit absolument se rendre dans sa famille en Espagne.

Une enquête contre les annulations de TUI Pour les vols annulés, les voyageurs ont payé et ne reçoivent pas de remboursement mais un voucher à valoir pendant 1 an. Cette pratique via laquelle des promotions semblent être faites tandis qu’il est incertain que le service offert puisse effectivement être presté, suscite des préoccupations. La ministre de l’économie et des consommateurs Nathalie Muylle a chargé l’Inspection économique d’effectuer une enquête et d’agir contre la politique d’annulation de la compagnie aérienne TUI. " Quand on projette de partir en vacances, on doit pouvoir être joyeux et n’avoir aucuns soucis et certainement pas être informé quelques jours après avoir réservé que finalement le vol n’aura pas lieu. C’est la raison pour laquelle j’ai chargé l’Inspection économique d’examiner la situation afin de pouvoir entreprendre des démarches. "

Pratiques commerciales déloyales En effet, La législation économique interdit les pratiques commerciales trompeuses. " Ainsi il est interdit d’offrir en vente des produits à un certain prix quand il n’est pas certain que ce produit puisse effectivement être fourni à ce prix et que l’entreprise ne le communique pas clairement. On attend de chaque entreprise qu’elle fait preuve de la diligence et de compétences nécessaires. Si cela n’est pas le cas, et si cela mène à des décisions d’achat de la part des consommateurs qu’ils n’auraient pas prises autrement. " souligne le cabinet de la ministre. On pourrait parler de pratiques commerciales déloyales. Or, elles sont interdites ! Mais TUI nous assure avoir expliqué à la ministre que ce n'était pas le cas. Depuis, aucune information.

Vols annulés ou maintenus ? TUI de son côté assure les consommateurs et dit que tout est réglé. Sarah Saucin, porte-parole de chez TUI : Nous avons eu des soucis techniques. Notre offre a été réduite, il est donc vrai que certains vols été annulé. D’autres vols, par contre, n’auraient pas dû être annulés et l’ont été. Mais dès à présent, tous les vols que vous voyez sur le site auront lieu. Cela touche des dizaines de milliers de personnes mais TUI ajoute : " Notre service client va leur téléphoner personnellement afin de pour voir avoir un vol similaire. Ces bons peuvent aussi être scindés en plusieurs autres voyages : par exemple deux semaines de vacances peuvent servir à payer plusieurs city-trip. "

Bug sur le site TUI Nous avons tenté de changer de vols mais il nous a fallu plusieurs tentatives afin que les bons soient bien encodés. Et une fois le paiement final affiché, les bons n’étaient pas déduits du montant total. Même si TUI se veut rassurant, il semblerait que leur site internet ait encore quelques soucis techniques... Les clients dont leurs vols ont été annulés quelques jours après la réservation peuvent le signaler auprès du point de contact Belgique.