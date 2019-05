Plusieurs utilisations pour le citron

Nous sommes une société qui ne veut plus rien gaspiller. Le compost revient à la mode et même dans les appartements. Mais tout ne se met pas au compost. En effet, il y a des matières qu’il vaut mieux ne pas placer au sein du compost : les carcasses de viande, les restes de poissons, les produits laitiers… Il ne faut pas non plus y mettre d’épluchures d’agrumes, surtout du citron qui va avoir tendance à l’acidifier.

Le citron, efficace pour le nettoyage

Pour récupérer ce citron, il y a plusieurs possibilités. En voici quelques-unes pour le nettoyage. Pour nettoyer le vinaigre blanc c’est très pratique, le problème est qu’il a une odeur forte. Pour ce faire, vous faites macérer des pelures de citrons minimum trois semaines dans du vinaigre blanc et cela va « casser l’odeur du vinaigre » mais cela restera aussi efficace. Enfin, n’hésitez pas à faire macérer vos pelures dans de l’alcool à 70° pour faire un désodorisant naturel efficace. Des pelures qui traînent dans le frigo ou le lave-vaisselle vont combattre les mauvaises odeurs… Si vos doigts sentent parfois mauvais, frottez-les avec des zestes de citron. Vous pouvez aussi mettre des zestes à l’intérieur des chaussures et des placards. Enfin, dernière chose : pensez à mettre vos pelures dans le four encore chaud pour disperser une bonne odeur…

Pour nettoyer le micro-ondes c’est très efficace également. Glissez de la peau de citron dans un bol d’eau à chauffer au micro-ondes. Cette méthode va libérer de la vapeur dégraissante. Passez ensuite un coup d’éponge et le micro-ondes est nickel. Dans la cuisine aussi, c’est utile. Qui n’a pas eu un paquet de cassonade complètement durcie ? Ajoutez un zeste de citron dans le bocal, cela l’empêchera de durcir. Pour relever des plats, la peau entière ou râpée est bien utile. Par exemple, cela relève les daubes, l’agneau, le poulet. Bien sûr, on peut utiliser les zestes pour faire des pâtisseries ou pâtes au goût citronné. On peut faire des zestes de citron confit. Sinon, reste l’option d’ajouter des zestes dans le pot de sucre pour le parfumer. C’est très efficace et ça change du sucre basique, dans le yaourt par exemple.

Efficace aussi contre les moustiques

C’est également très efficace contre les moustiques qui détestent son odeur, on peut tout à fait mettre les pelures aux points d’entrée (fenêtres, etc.). Sinon, vous pouvez frotter les pelures sur votre peau pour les empêcher de venir vous piquer. Aussi, des petits sachets en toile avec des zestes de citron dans les armoires c’est bon contre les mites ou déposez-en aux endroits de passage des fourmis pour les repousser. Enfin en mâcher combat efficacement la mauvaise haleine… En conclusion, on peut dire ceci : dans le citron, tout est bon.

Recette de zestes de citron confit :

Plongez les zestes de 2 citrons dans une casserole d’eau froide, de façon à juste recouvrir les zestes, puis portez à ébullition et égouttez.

À nouveau, et ceci 3 fois, portez à ébullition puis égouttez.

Après 3 ébullitions, réalisez un sirop avec 200 g de sucre et 470 ml d’eau.

Quand le sirop est devenu homogène, ajoutez les zestes puis portez le mélange à petite ébullition pendant une demi-heure.

Puis, le liquide devenu sirupeux et les zestes légèrement translucides, coupez le feu et filtrez.

Saupoudrez les zestes de sucre puis laissez-les refroidir et sécher sur une grille.