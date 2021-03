Plus de 1300 euros d’économies par an pour une famille grâce à « On n’est pas des pigeons »

Close-Up Of Hand Inserting Paper Currency In Bottle © Getty images

Comment faire des économies assez facilement ? " On n’est pas des pigeons " le dit et le répète : changez de contrat ! Que ce soit pour le gaz et l’électricité, les abonnements internet-tv-gsm ou même les assurances voitures, changer de fournisseur, d’opérateur, permet souvent de réaliser des économies … plus de 1300 euros pour cette famille qui a reçu une équipe d’ " On n’est pas des pigeons " chez elle !

Rencontre de la famille Dupont que nous allons aider à économiser - On n'est pas des pigeons... Fanny, assistée de Françoise Walravens et Olivier Corroenne, va passer au crible leurs factures téléphonie, internet, énergie et assurance auto. Et les résultats sont étonnants.

Tv-internet-gsm : un budget de 1476 euros par an

La famille Dupont a ouvert les portes et aussi ses livres de comptes à l’émission " On n’est pas des pigeons ". C'est une famille comme les autres ... Sophie De Meersman et Sylvain Dupont gèrent le budget de la petite famille. Ils ont deux filles, Emma et Zoé. Les De Meersman-Dupont disposent d’un téléviseur, de l’internet, de 4 gsm et même d’une ligne fixe : Proximus règne en maître pour 1476 euros par an. La maison est chauffée au gaz. Avec l'électricité, ça représente un abonnement chez Engie d'un valeur de 2078 euros par an. Le couple a deux voitures assurées chaque année chez Ethias pour 1989 euros.

Proximus est intraitable

Faire des économies, c'est vraiment possible ? Rien d'impossible pour les Pigeons. Fanny Jandrain, Françoise Walravens et Olivier Corroenne se sont installés dans leur jardin – Covid oblige - pour analyser la situation sur base des factures de la famille et négocier avec certains opérateurs. Et pour faire des économies, il faut d'abord comparer. Fanny fait le point sur le poste Telecom. Sur le comparateur de Test-achats, elle découvre que le maître-Achat, c'est Proximus Flex devant Voo et Scarlet. Le meilleur, le moins cher, c'est donc déjà l'abonnement de la famille Dupont. Pas de chance ! Fanny tente le coup et téléphone au call center de Proximus. Mais là, on est intraitable : l'abonnement est déjà au plus bas. Une seule solution : supprimer la ligne fixe. La famille est d'accord. Résultat : une économie de 11 euros par mois soit 132 euros par an.

Lampiris dans la balance

Ce n'est qu'un début. Françoise s'attaque maintenant au poste "énergies". Tout d’abord, elle utilise le comparateur energies.be, elle découvre que Lampiris est moins cher d' environ 370 euros par an. Mais la famille préférerait rester chez son fournisseur "Engie". Françoise appelle Engie. Elle met le prix compétitif de Lampiris dans la balance. Et ça fonctionne. Engie accepte que la famille change d’abonnement ! Soit, une économie d’environ 220 euros par an. C'est alors que Françoise a une idée de génie ! Elle propose de changer de contrat mais avec le nom de Sylvain… c’est possible, nouvel abonnement, nouveau client, voilà qui permettrait de réaliser une économie de 509 euros sur une année !

700 euros de moins pour les deux Assurances Auto

L’équipe poursuit l'effort ! Au tour maintenant des voitures, toutes deux assurées chez Ethias. Particularité : le faible kilométrage : 10.000 km pour la Fiat de Sophie, 5.000 pour la Skoda de Sylvain. Total de la facture annuelle : 1989 euros. Sylvain bénéficie déjà d'une réduction pour un faible kilométrage, mais pas Sophie. Olivier donne un premier coup de fil chez Ethias. Sur cette base, il obtient une réduction d’une centaine d’euros sur l’omnium de Sophie. Ethias va même plus loin et propose de supprimer les frais de fractionnement sur les deux assurances. L’économie monte alors à 153 euros par an. Mais Olivier ne néglige pas la concurrence. Si la famille change d'assureur, chez Yuzzu par exemple, pour des contrats similaires, l'économie serait alors de : 700 euros. Mais pour ce prix très bas, il y aura une franchise. Pas chez Ethias ! C'est donc moins intéressant mais à réfléchir tout de même !

Un total de 1341 euros d'économies !

Faire des économies c'est donc possible : récapitulons ! 132 euros pour les Télécoms

509 euros pour le gaz et l'électicité

Et pour les assurances des 2 voitures : 700 euros Un total donc de 1341 euros d’économies pour une année ! Le pari est réussi ! Reste maintenant à la famille Dupont à prendre des décisions.