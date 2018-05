Pita, durum, kebab: que contiennent réellement ces préparations?

On en trouve à tous les coins de rue: les pitas (et associés). Mais sait-on vraiment ce que c'est? Que renferment réellement ces pitas, durums et autres kebab? Et d'un point de vue hygiénique, est-ce correct? Nous avons fait le point avec Robert Rémy.

Robert précise notamment que le terme "pita" désigne du pain sans levain, rempli de viande, de sauce et de légumes. Mais dans le langage courant aujourd'hui, "pita" désigne plutôt le plat dans son ensemble. "Durum" signifie "enroulé" en turc. C'est une crêpe non sucrée, enroulée et fourrée avec les mêmes ingrédients que la pita. "Gyros", lui, veut dire "qui tourne sur lui-même", et donc la manière dont est cuite la viande que tout le monde connaît. Enfin, "kebab" est la traduction turque de "viande grillée".

Lorsqu'on achète ce genre de produit, petit point négatif: on nous dit trop rarement de quelle viande il s'agit... Est-ce du bœuf? Du porc? De l'agneau? Parfois certains annoncent une seule viande alors que ce sont des mélanges... Pourtant, cela mériterait un minimum d'informations.

Une proportion de viande qui varie

Dans la mesures où il n'y a pas encore de normes légales pour ces pitas, on va donc retrouver un peu de tout en termes de viande. La proportion de viande peut aussi varier de 20 à 70% du produit. De plus, ces pitas renferment bien souvent beaucoup de sauce. Ces pitas ne sont donc pas des plats rejetés, mais mieux vaut ne pas en abuser et surtout faire attention à ce qu'elles renferment réellement.

Globalement, d'un point de vue hygiénique, c'est très positif. L'Afsca avait mené une action spéciale de contrôle sur ce genre de produit en analysant plus de cent échantillons de pita d'un point de vue hygiénique, et le point positif c'est qu'aucune pita ne renfermait des germes directement dangereux pour notre santé.

Enfin, au moment de l'achat: