Pistes à suivre pour une colocation réussie

Le concept a de plus en plus de succès auprès des étudiants et des jeunes travailleurs mais vivre avec des inconnus aux modes de vie différents n’est pas toujours si simple… Comment savoir en effet si c’est vraiment un bon plan? Comment ne pas être pigeon avec la nouvelle loi entrée en vigueur cette année? Voici les éléments de réponse les plus importants.

Première règle : déterminer un pacte de colocation

Celui-ci doit se faire impérativement par écrit! En clair, toutes les règles que vous voulez faire respecter dans votre habitation (que ce soit pour la vaisselle, le ménage, le paiement du loyer ou encore le bruit en soirée…), vous les consignez dans un pacte de colocation que vous joignez au contrat de bail. Le fait que ce soit écrit a évidemment son importance, car en cas de problème, le document servira de preuve si vous devez aller en justice. Plus possible alors de botter en touche ou de dire " je ne savais pas "… Si le papier est signé par tous les colocataires, cela suppose que tout le monde est d’accord sur les modalités de cohabitation à suivre. Vous voilà donc prémuni contre les crises éventuelles.

Deuxième règle : bien lire et donc bien comprendre les clauses du contrat de bail

Les plus "complexes" se trouvent comme souvent à la fin du contrat. Focus ici sur la clause la plus sujette à problèmes : la solidarité. Pourquoi y faire attention? Parce que si un colocataire ne peut pas payer, les autres doivent le faire pour lui. Exemple avec un logement de trois chambres dont le loyer est de 1 500 euros. Chaque colocataire paie 500. Sauf si… Un des trois part ou a des problèmes d’argent… Les deux autres doivent compenser, et donc rembourser 750 euros. La différence est importante et peut faire mal au portefeuille donc prudence quand vous choisissez vos colocataires… Assurez-vous qu’ils ont des garanties.

Troisième règle : savoir pourquoi on choisit la colocation

Si vous optez pour ce type d’habitation, mieux vaut savoir vivre en communauté et respecter ses principes. C’est la règle de base et elle n’a rien de superflu. Avant de signer, assurez-vous que le pacte de colocation est bien compris par tous. Le facteur chance ne fait pas tout dans une colocation. A noter, la nouvelle loi (qui implique un pacte de colocation écrit) n’est pas obligatoire. Vous pouvez toujours établir un contrat de bail comme avant, avec des règles orales donc, mais selon le syndicat des locataires habitué aux litiges, il y a un conseil à retenir pour éviter de se faire piéger : toujours garder une trace écrite.