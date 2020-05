Piscines hors sol à petits budgets : les ventes explosent

Des piscines pas trop chères et faciles à installer : le marché pullule de modèles qui dépassent de loin la simple pataugeoire et la demande est en plein boom !

Piscine autoportante ou tubulaire ?

Piscine tubulaire - © On n'est pas des pigeons

Piscines autoportantes - © photobac - Getty Images/iStockphoto

Il y a une première différence à faire entre piscine autoportante (gonflable) et piscine tubulaire comme l'explique Quentin, vendeur chez Dreamland, : "Il y a principalement les autoportantes, vous gonflez le boudin, vous mettez de l’eau et la piscine se soulève automatiquement… L’inconvénient des autoportantes, c’est principalement les crevaisons à cause par exemple d’un chat ou d’un oiseau… Donc après, dans cette gamme-là, nous allons partir sur les tubulaires. Les tubulaires sont des piscines où vous n’avez pas de boudin à gonfler mais simplement un système de tubes qui crée la structure de la piscine ".

Les prix de ces piscines hors sol varient évidemment selon les modèles et les dimensions mais pour les premiers prix on démarre par exemple à 129€ ou 279 €. Et pour les plus grands modèles, le prix peut grimper jusqu’à 700€. Temps de montage estimé : environ deux heures.

Globalement, ce sont des piscines qui vont se garder quelques petites année. En les entretenant bien, on va peut-être pouvoir les garder 5 ou 6 ans.

Ces piscines sont généralement toutes équipées d’un système de filtration (indispensable si on veut préserver la qualité de l’eau). Même si, comme on le précise chez les piscinistes, cela reste du matériel amateur. Fabrice Thomas, vendeur chez Piscinat à Spontin : "Ce sont des systèmes de filtration de base, ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus adapté mais pour ce budget-là, on ne peut pas s’attendre à avoir quelque chose de professionnel."