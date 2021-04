Pire que le sucre dans le Coca-Cola ? L’acide phosphorique !

Trop de sucre est mauvais pour la santé des dents. Et du sucre, il y en a pas mal dans le Coca. Or, un autre ingrédient qui se cache derrière le code E338 de l'étiquette en veut aussi à vos dents et c'est de l’acide phosphorique.

Le coca-cola, boisson très prisée, contient en fait non seulement beaucoup de sucre mais aussi de l'acide phosphorique mauvais pour l'estomac et les dents. Attention donc, danger !

Sur le site du fabricant de sodas , on peut lire que l ’acide phosphorique qui donne une touche corsée aux boissons, "contient du phosphore , un minéral qui renforce les os et les dents".

Un mélange de jus de citron et de jus de pomme

En effet, Yan Verlinden, le fabricant de Ritchie Cola, le seul Cola belge, n’utilise pas d’acide phosphorique dans sa recette. L’acidité de sa limonade traditionnelle, provient d’éléments naturels, un mélange de jus de citron et de jus de pomme fermentée et non alcoolisée.

Il embraie alors sur l’origine et l’utilisation de l’acide phosphorique : "Pour fabriquer le corrosif, on prend des roches phosphorisées sur lesquelles on verse de l’acide sulfurique concentrée. On en trouve dans les engrais, les détergents, les produits anti-rouille. Et en petites doses dans le Coca. C’est l’acidité du Coca qui vient de l’acide phosphorique".

A bon entendeur !