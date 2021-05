Pinceaux de maquillage: lesquels utiliser ?

Les pinceaux de maquillage indispensables - On n'est pas des pigeons (91/183) - 26/05/2021 Dans l'espace beauté, Gaëlle présente les cinq pinceaux devant se trouver dans une trousse de maquillage. Du plus gros au plus fin, ils servent à poudrer le visage, rosir les joues, habiller les sourcils, les yeux et les lèvres. Ils doivent être de bonne qualité c'est-à-dire dotés de poils doux, épais et souples. S'ils sont faits de vrais poils, c'est parfait mais le prix s'en ressentira. Un pinceau en synthétique est plus accessible, avec un prix de 20 euros au maximum pour le plus gros.