Pigeons a testé : une enceinte Bluetooth résistant à l'eau pour moins de 50€

Cette semaine, On n’est pas des pigeons a testé une enceinte Bluetooth Thunder à 47,99 euros dans le folder de Carrefour… Promesse de l’appareil : avoir une portée de 10 m et résister à l’eau, y compris à un mètre de profondeur. Rien que ça…

Pour vérifier sa solidité, nous sommes donc allés chez Nemo 33, le centre de plongée disposant d’une fosse de près de 35 mètres. Premier constat : l’enceinte a une portée Bluetooth qui dépasse largement les 10 m puisqu’elle émet encore de la musique à plus de 20 m. Deuxième constat : elle résiste bien aux éclaboussures mais aussi à une profondeur de 1 m puisque le plongeur Olivier Pierre est descendu et remonté aussitôt avec.

Promesses tenues… Et mieux encore

Du coup, on a voulu voir si cette enceinte Thunder pouvait faire encore mieux. Olivier a donc plongé à 5 m toujours en mode rapide. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, elle a résisté !

Précisions qu’il ne faut pas rester dans l’eau longtemps. Une utilisation normale est tout de même plus indiquée, ce qui n’empêche pas qu’on peut sans problème aller près d’une piscine avec ce produit à 47,99 euros.

Verdict : l’appareil dépasse toutes les promesses indiquées sur l’emballage.