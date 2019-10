Pigeons a testé : le rasoir multifonction à 19,99 euros chez Lidl

Chaque semaine, On n’est pas des Pigeons ouvre les dépliants des magasins pour y dénicher les meilleures promotions. Dans la séquence "J’achète, j’achète pas", Sofia Cotsoglou s’intéresse à ces produits dont les prix défient toute concurrence. Après mise à l’épreuve, notre journaliste vous dit si l’achat en vaut oui ou non la peine.

La promo qui m’a fait de l’œil cette semaine, c’est un rasoir multifonction à 19,99 euros chez Lidl. A ce prix-là, on nous promet un rasoir et une tondeuse électriques sans fil pour les poils de la barbe, du torse, du nez et des oreilles.

Bonne affaire ou cacaille ? On a fait appel à une pro : Elif Vander Motte, barbière chez Bayer & Bayer. L’appareil est léger et facile à manipuler. "Le kit est assez complet. Pour un débutant, c’est pas mal s’il veut s’initier à tailler sa barbe lui-même", précise la barbière. La tondeuse fait le job, les finitions sont impeccables, les lignes tracées avec le rasoir sont droites. Quand on passe sa main sur la peau après le rasage, c’est tout doux. Rien à redire non plus pour la fonction poils de nez et des oreilles. Par ailleurs, l’autonomie annoncée de 40 minutes est tout à fait correcte.

Quant à notre cobaye, il a bien vécu sa séance de mise en beauté : pas de douleur, pas d’allergie, pas de rougeurs.

On verra si ce rasoir multifonction tiendra ses promesses sur la durée, mais lors de cette prise en mains, j’ai clairement été séduite. Donc une fois n’est pas coutume, Pigeons délivre un bulletin positif : ce rasoir multifonction en promo à 20 euros chez Lidl, j’achète !