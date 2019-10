J'achète ou j'achète pas le gant de toilettage à 7,99 euros chez Kruidvat? - © Tous droits réservés

Pigeons a testé : le gant de toilettage à 7,99 euros chez Kruidvat - On n'est pas des pigeons !... Chaque semaine, On n’est pas des Pigeons ouvre les dépliants des magasins pour y dénicher les meilleures promotions. Dans la séquence "J’achète, j’achète pas", Sofia Cotsoglou s’intéresse à ces produits dont les prix défient toute concurrence. Après mise à l’épreuve, notre journaliste vous dit si l’achat en vaut oui ou non la peine.